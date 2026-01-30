Alonso inizia il nuovo capitolo con l’AMR26 | attese e aspettative al via dell’era Aston Martin

A Barcellona, Fernando Alonso ha messo piede per la prima volta nel box dell’Aston Martin. Il pilota spagnolo si è seduto sull’AMR26, la nuova monoposto che segna l’inizio di un capitolo importante per la scuderia britannica. Attese e speranze sono alte, e il debutto del pilota al volante della nuova macchina ha subito acceso l’interesse degli appassionati.

Il 30 gennaio 2026, a Barcellona, Fernando Alonso ha varcato per la prima volta la porta del box della Aston Martin, pronto a salire sull’AMR26, la nuova monoposto che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della scuderia britannica. L’attesa era palpabile: l’ingresso di Alonso, già campione del mondo con Renault e due volte vincitore del titolo con Ferrari, ha rappresentato un punto di svolta strategico per la squadra che, dopo anni di crescita costante, punta a emergere tra le prime della classe. L’auto, progettata sotto la guida tecnica di Adrian Newey, è stata presentata ufficialmente in occasione del primo test pre-stagione, con il pilota spagnolo che ha sottolineato l’importanza di questo momento non solo per sé, ma per tutta la struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

