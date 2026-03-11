La Honda risponde a Newey | Perplessi dalle sue parole è scontro vero con l'Aston Martin

La Honda ha ribattuto alle critiche di Adrian Newey, che aveva espresso perplessità sulle prestazioni del motore. La risposta della casa giapponese è arrivata in modo cortese, ma deciso, mantenendo un tono tipicamente britannico. La disputa tra le due parti riguarda le dichiarazioni rilasciate dopo il Gran Premio d’Australia, dove l'Aston Martin si è distinta come deludente. La tensione tra Honda e Newey si fa sempre più evidente.

L'Aston Martin è stata la grande delusione del GP Australia di F1. Adrian Newey ha sparato a zero nei confronti della Honda, che ha risposto con educazione, ma a tono all'inglese.

