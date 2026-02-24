Un letto per sorridere | solidarietà ai piccoli pazienti oncologici

L’associazione Il sogno di Gaia ha donato un letto visite all’Oncologia pediatrica dell’ospedale Sant’Anna di Cona, per aiutare i piccoli pazienti a ricevere cure più confortevoli. La causa è la mancanza di spazi adeguati per le visite mediche nei reparti pediatrici. Il nuovo lettino permette ai bambini di ricevere controlli senza dover essere spostati in altri ambienti. La donazione mira a migliorare l’esperienza dei piccoli pazienti durante le terapie.

L’associazione Il sogno di Gaia ha donato un letto visite all’Oncologia pediatrica dell’ospedale Sant’Anna di Cona, vicino Ferrara. La cerimonia si è tenuta lunedì 23 febbraio, con la presenza di rappresentanti dell’associazione e del reparto. Il gesto è un segno di vicinanza ai piccoli pazienti e un contributo concreto per migliorare le condizioni di comfort e assistenza. Il letto visite, destinato al day-hospital oncologico pediatrico, rappresenta un supporto operativo per l’attività clinica del reparto. Consente di effettuare controlli e visite in condizioni più confortevoli, migliorando sia il benessere dei bambini durante le procedure assistenziali sia il lavoro quotidiano degli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

