Allerta listeria | ritirato un lotto di salmone Lidl Il prodotto non va consumato Ecco come riconoscerlo e quali sono i rischi per la salute

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di salmone affumicato venduto da Lidl, a causa di un possibile rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. Il prodotto non deve essere consumato e sulle confezioni è possibile riconoscerlo in modo specifico. La segnalazione si aggiunge ad altre allerte alimentari recenti, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla sicurezza dei prodotti in commercio.

U n’altra allerta alimentare sugli scaffali dei supermercati. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salmone affumicato venduto da Lidl per possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. L’invito è chiaro: non consumarlo e riportarlo subito in negozio. Salmone: tutto quello che c’è da sapere X Il prodotto ritirato: come riconoscerlo. Il prodotto interessato è il salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, la linea premium di Lidl. Si tratta di confezioni da 100 grammi, lavorate in Italia dalla Compagnia del mare S.r.l. nello stabilimento di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto LC22606501, con data di scadenza 21 aprile 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Allerta listeria: ritirato un lotto di salmone Lidl. Il prodotto non va consumato. Ecco come riconoscerlo e quali sono i rischi per la salute Notizie correlate Leggi anche: Salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl, allerta listeria: il lotto interessato Allarme listeria, ritirato dal mercato un lotto di salmone affumicato Deluxe di Lidl: l’avviso del Ministero della SaluteScatta l’allerta alimentare per un potenziale rischio microbiologico sugli scaffali della grande distribuzione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Allerta alimentare: salame contaminato da Listeria, ritirato dal mercato; Salame friulano ritirato per Listeria: allerta del Ministero; Salmone affumicato ritirato: possibile rischio Listeria, ecco il lotto coinvolto; Salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl, allerta listeria: il lotto interessato. Allarme listeria, ritirato dal mercato un lotto di salmone affumicato Deluxe di Lidl: l’avviso del Ministero della SaluteIl ritiro riguarda il lotto LC22606501 con scadenza 21/04/2026. I consumatori devono riportare il prodotto al punto vendita. ilfattoquotidiano.it Salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl, allerta listeria: il lotto interessatoIl salmone norvegese che avete acquistato da Lidl potrebbe essere contaminato: ecco il lotto interessato e cosa dovete fare subito ... dilei.it Allerta Listeria: Lidl richiama un lotto di salmone Deluxe. Ecco come riconoscerlo x.com Allerta Listeria: Lidl richiama un lotto di salmone Deluxe. Ecco come riconoscerlo - facebook.com facebook