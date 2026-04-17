Allarme listeria ritirato dal mercato un lotto di salmone affumicato Deluxe di Lidl | l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato di un lotto di salmone affumicato Deluxe venduto da un noto supermercato. La decisione arriva a seguito di un allarme riguardante un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di listeria nel prodotto. Il lotto interessato è stato immediatamente rimosso dagli scaffali e non è più disponibile per l’acquisto. Non sono stati segnalati casi di malattia collegati al prodotto in questione.

Scatta l’allerta alimentare per un potenziale rischio microbiologico sugli scaffali della grande distribuzione. La catena di supermercati Lidl ha disposto l’immediato ritiro dal commercio di uno specifico lotto di salmone affumicato, a causa della possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. Un provvedimento preventivo e necessario per tutelare la salute pubblica, tempestivamente rilanciato anche dal portale ufficiale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami da parte degli operatori del settore. Il prodotto ritirato: marca e lotto. Il prodotto finito sotto la lente d’ingrandimento delle autorità sanitarie è il Salmone affumicato norvegese con pistacchio, commercializzato a marchio Deluxe (brand esclusivo della catena Lidl).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allarme listeria, ritirato dal mercato un lotto di salmone affumicato Deluxe di Lidl: l’avviso del Ministero della Salute Notizie correlate Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteIl richiamo dai supermercati del salmone affumicato è stato disposto dalla stesso produttore a causa di una possibile presenza di Listeria... Lidl, salmone affumicato: ritirato lotto per rischio ListeriaLa contaminazione può comportare rischi per la salute, specialmente per persone con sistema immunitario indebolito, donne in gravidanza, anziani e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl, allerta listeria: il lotto interessato; Rischio listeria, salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl: il lotto interessato; Allerta salmone Lidl: Rischio listeria, ecco cosa controllare subito; Lidl, richiamato un lotto di salmone affumicato Deluxe per rischio Listeria: i dati per riconoscerlo e cosa fare. Allarme listeria, ritirato dal mercato un lotto di salmone affumicato Deluxe di Lidl: l’avviso del Ministero della SaluteIl ritiro riguarda il lotto LC22606501 con scadenza 21/04/2026. I consumatori devono riportare il prodotto al punto vendita. ilfattoquotidiano.it Salmone Lidl ritirato per Listeria: non mangiarlo se hai questo numero di lotto in casaIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo del salmone affumicato Deluxe Lidl per Listeria. Qual è il lotto e cosa fare subito. blogsicilia.it Allerta Listeria: Lidl richiama un lotto di salmone Deluxe. Ecco come riconoscerlo - facebook.com facebook