Salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl allerta listeria | il lotto interessato

Un lotto di salmone affumicato della linea Deluxe è stato ritirato dai supermercati Lidl a causa di un rischio di contaminazione da listeria. L’allerta riguarda specificamente il prodotto con il numero di lotto indicato sulla confezione. I clienti sono invitati a controllare le confezioni acquistate e a non consumare il prodotto se corrisponde al lotto interessato. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle quantità coinvolte o sui tempi di ritiro.

Chi frequenta i supermercati Lidl sa che esiste una linea Deluxe. Di tanto in tanto ci si lascia tentare, tra confezioni eleganti e abbinamenti ricercati. La soluzione perfetta per un aperitivo un po’ improvvisato. Aiutano a dare un tocco gourmet alla propria cena veloce e, soprattutto, sono ottimi. Stavolta però l’attenzione si sposta dal gusto alla sicurezza. Il Ministero della Salute ha infatti diffuso un avviso di richiamo riguardante uno dei prodotti più gustosi del banco frigo: il salmone affumicato norvegese con pistacchio. Il motivo dell’allerta. La prima cosa da sottolineare è il richiamo è precauzionale. Ciò non vuol dire, però, che si possa consigliare il consumo del prodotto, anzi.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl, allerta listeria: il lotto interessato Notizie correlate Lidl, salmone affumicato: ritirato lotto per rischio ListeriaLa contaminazione può comportare rischi per la salute, specialmente per persone con sistema immunitario indebolito, donne in gravidanza, anziani e... Leggi anche: Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della Salute; Salmone ritirato dai supermercati: può essere pericoloso per la salute – I prodotti coinvolti; Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto; Salmone affumicato richiamato dal Ministero per rischio Listeria: il lotto interessato. Rischio listeria, salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl: il lotto interessatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Rischio listeria, salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl: il lotto interessato ... tg24.sky.it Allerta alimentare, salmone affumicato ritirato dai supermercati: il lotto interessatoNuova allerta alimentare, questa volta a essere ritirato dai supermercati un lotto di salmone affumicato. Ecco tutti i dettagli. Allerta alimentare, salmone affumicato ritirato dai supermercati: risch ... notizie.it Il provvedimento riguarda il salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe. Il Ministero della Salute invita chiunque sia in possesso del prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita - facebook.com facebook Lidl ha richiamato questo salmone affumicato che potrebbe contenere Listeria: il lotto a cui fare attenzione x.com