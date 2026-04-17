Con l’arrivo della primavera, le allergie colpiscono un numero crescente di persone, portando a fastidi e problemi respiratori. La durata e l’intensità della stagione sono aumentate rispetto agli anni precedenti, rendendo più importante la qualità dell’aria indoor. In Italia, circa nove milioni di cittadini si trovano ad affrontare questi disturbi, che si accentuano anche a causa dell’inquinamento atmosferico e della presenza di allergeni negli ambienti chiusi.

La primavera è sempre più lunga, intensa e impegnativa. In Italia oggi 9 milioni di persone soffrono di allergie respiratorie, il 28% della popolazione, e questo numero continua a crescere: secondo il report 2025 della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica, dall’ +11% del triennio 2018-2020 si è arrivati al +16% nel 2024. Un trend che racconta come il cambiamento climatico stia modificando anche la nostra quotidianità, con una stagione dei pollini prolungata fino a 45 giorni in più. Le allergie non riguardano solo chi è geneticamente predisposto: colpiscono tutte le età e spesso in momenti inattesi. In Italia 1 bambino su 5 soffre di asma, mentre il 17% degli over 65 convive con patologie respiratorie, con un rischio di complicanze che può arrivare a un +116% di mortalità nei casi più delicati.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Allergie di primavera in aumento: la qualità dell’aria indoor diventa centrale per il benessere

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