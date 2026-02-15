Dal Lüften tedesco al fenomeno virale sui social | l’importanza di arieggiare la casa ogni giorno per ridurre l’inquinamento indoor e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo
S ui social lo chiamano “house burping”, letteralmente “far ruttare la casa”: aprire le finestre per pochi minuti, anche in pieno inverno, per espellere l’aria viziata e far entrare aria fresca. Quello che negli Stati Uniti è diventato un trend virale su TikTok e Instagram non è altro che la versione pop della tradizione tedesca del Lüften, l’abitudine quotidiana di ventilare gli ambienti domestici, che conosciamo e applichiamo in tutta Europa. Leggi anche › Smog in calo in città, ma non basta: la strada verso l’aria pulita è ancora lunga In Germania questa pratica è così diffusa da essere spesso inserita nei contratti di affitto, mentre in altri Paesi – soprattutto negli Stati Uniti – è stata riscoperta negli ultimi anni, complice l’attenzione crescente alla qualità dell’aria indoor. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Inquinamento, ingegneri Firenze: “Le priorità per migliorare la qualità dell'aria”
L’inquinamento dell’aria rappresenta una sfida crescente per Firenze.
Smog e inquinamento, la qualità dell'aria che tira in Umbria
Arpa Umbria ha pubblicato i primi dati sulla qualità dell'aria in regione nel 2025, evidenziando le concentrazioni di smog e inquinanti atmosferici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: L’importanza di arieggiare la casa ogni giorno: perché il Lüften è diventato virale.
Dal re delle rape al principe Filippo, il sangue tedesco dei WindsorRe Carlo III non ha dimenticato quella piccola premura del presidente Steinmeier. Si era alla fine di marzo 2023, un mese prima dell’incoronazione, e il successore di Elisabetta II aveva scelto a ... unionesarda.it