S ui social lo chiamano “house burping”, letteralmente “far ruttare la casa”: aprire le finestre per pochi minuti, anche in pieno inverno, per espellere l’aria viziata e far entrare aria fresca. Quello che negli Stati Uniti è diventato un trend virale su TikTok e Instagram non è altro che la versione pop della tradizione tedesca del Lüften, l’abitudine quotidiana di ventilare gli ambienti domestici, che conosciamo e applichiamo in tutta Europa. Leggi anche › Smog in calo in città, ma non basta: la strada verso l’aria pulita è ancora lunga In Germania questa pratica è così diffusa da essere spesso inserita nei contratti di affitto, mentre in altri Paesi – soprattutto negli Stati Uniti – è stata riscoperta negli ultimi anni, complice l’attenzione crescente alla qualità dell’aria indoor. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal Lüften tedesco al fenomeno virale sui social: l’importanza di arieggiare la casa ogni giorno per ridurre l’inquinamento indoor e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo

L’inquinamento dell’aria rappresenta una sfida crescente per Firenze.

Arpa Umbria ha pubblicato i primi dati sulla qualità dell'aria in regione nel 2025, evidenziando le concentrazioni di smog e inquinanti atmosferici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.