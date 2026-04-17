Massimiliano Allegri sta lavorando a una nuova disposizione difensiva in vista della partita di domenica contro l'Hellas Verona. La strategia mira a garantire maggiore stabilità alla squadra, con modifiche che interessano il reparto arretrato. La sfida si svolgerà al Bentegodi, e l'allenatore sta valutando diverse opzioni per ottimizzare le prestazioni della squadra in questa occasione.

Massimiliano Allegri prepara la sfida di domenica pomeriggio contro l’Hellas Verona, studiando una soluzione tattica che possa dare stabilità alla squadra in vista del Bentegodi. Il tecnico sta valutando un ritorno al modulo con tre difensori per correggere le criticità emerse durante l’ultimo esperimento con il 4-3-3, un assetto che non ha portato i risultati sperati. La rivoluzione tattica tra difesa e centrocampo. Il vuoto lasciato dall’inefficacia del sistema a quattro spinge il mister verso una nuova configurazione strutturale. La linea difensiva dovrebbe essere guidata da un trio composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, pronti a proteggere la porta presidiata da Maignan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri rivoluziona la difesa: il nuovo schema per battere il Verona

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