Allegri tra il Real e il nuovo Milan | Servono due bomber e difesa top

Mentre l’Italia trattiene il fiato in vista degli spareggi che valgono l’accesso ai Mondiali, tra speranze e timori di un’altra possibile delusione, il calcio italiano vive giorni carichi di tensione e aspettative. Gli occhi sono puntati sugli Azzurri, chiamati a non fallire un appuntamento cruciale per il futuro del movimento. In questo clima di attesa, in casa Milan è tempo di riflessioni. La pausa per le nazionali offre l’occasione per fermarsi, analizzare il percorso stagionale e interrogarsi su ciò che servirà per affrontare al meglio il rush finale. Tra obiettivi ancora da centrare e prestazioni altalenanti, il momento impone lucidità e scelte decisive. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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