Atalanta battere il Verona per ripartire | la vittoria in campionato manca da un mese
L'Atalanta affronta il Verona alla New Balance Arena dopo un mese senza vittorie in campionato. La squadra bergamasca, reduce dall’eliminazione dalla Champions League contro il Bayern Monaco, cerca di riprendere il cammino in Serie A. La partita rappresenta un’opportunità per ottenere i tre punti e riprendere la corsa nel torneo. Nessun altro dettaglio sulle formazioni o sugli assetti attesi.
Bergamo. Passi falsi, a questo punto della stagione, non sono più ammessi. Archiviata l’eliminazione dalla Champions League contro il super Bayern Monaco di Vincent Kompany, l’ Atalanta torna a sintonizzarsi sull’obiettivo campionato ospitando alla New Balance Arena il Verona. A Bergamo, dunque, arriva il fanalino di coda della Serie A – in coabitazione col Pisa – le cui speranze salvezza sembrano ormai appese ad un filo. Tradotto, per l’Atalanta, un impegno che ammette solo e solamente un esito: i tre punti. Superare l’ostacolo scaligero rappresenta un passaggio obbligato nell’economia del segmento finale di stagione della squadra allenata da Raffaele Palladino: vincere consentirebbe alla Dea di arrivare alla sosta con maggiore serenità, ma non solo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Articoli correlati
Leggi anche: Atalanta, vincere in casa contro l’Udinese per ripartire anche in campionato
Leggi anche: Atalanta, sfida alla maledizione Inter per ripartire anche in campionato e voltare pagina
Tutti i gol della prima vittoria del Verona in campionato #VeronaAtalanta #DAZN
Una raccolta di contenuti su Atalanta battere il Verona per...
Temi più discussi: Atalanta, battere il Verona per ripartire: la vittoria in campionato manca da un mese; Bayern, quattro portieri ko: contro l’Atalanta può giocare (e battere un record) il 16enne Prescott; Scamacca ko: una lesione costringe il bomber al forfait; Tanti pareggi, ma anche segnali positivi: l'eclettismo tattico per dare continuità.
Atalanta, battere il Verona per ripartire: la vittoria in campionato manca da un meseDea a caccia di un successo che in Serie A manca dal 22 febbraio: calcio d’inizio alle ore 15. Bergamo. Passi falsi, a questo punto della stagione, non sono più ammessi. Archiviata l’eliminazione dall ... bergamonews.it
Atalanta, obiettivo raggiungere il 6° posto. Quanti punti servono nel rush finale?I nerazzurri di mister Raffaele Palladino sono pronti a tuffarsi nuovamente nel campionato, con l’obiettivo di battere l’Hellas Verona tra. tuttomercatoweb.com
Gianluca Scamacca salterà la sfida con l’Hellas Verona per un problema all’adduttore destro, ma non sono finite le chances di vederlo in Nazionale. L’attaccante dell’Atalanta, infatti, è atteso domani a Coverciano dove verrà valutato dallo staff della Nazionale. - facebook.com facebook
Il #Bayern dopo l' #Atalanta travolge anche l'Union Berlino. Doppio 3-3 spettacolare con gol di Schick x.com