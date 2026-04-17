Il nome di Allegri torna a circolare tra i possibili candidati per il Real Madrid, che avrebbe mostrato interesse per il suo profilo. La questione del suo eventuale addio al Milan, però, sembra ancora lontana da una decisione definitiva, e al momento non ci sono conferme ufficiali su un trasferimento imminente. La trattativa tra le parti coinvolte resta ancora tutta da definire, mentre i dettagli non sono stati resi noti pubblicamente.

Quando un club come il Real Madrid mostra interesse per un allenatore, raramente si tratta di un caso. Dopo le voci di alcune settimane fa, il nome di Massimiliano Allegri è stato accostato di nuovo ai 'Blancos' per il futuro e queste si vanno a sommare con le tante indiscrezioni circa il futuro di Max degli ultimi giorni. Se davvero il nome di Massimiliano Allegri dovesse entrare nei radar della società più vincente e iconica del calcio europeo, il Milan dovrebbe fermarsi a riflettere con grande attenzione. Perché certe attenzioni certificano il valore di un tecnico, soprattutto quando si parla di gestione di grandi campioni e di contesti ad altissima pressione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri nei radar del Real Madrid. Milan, separarsi non dovrebbe essere neanche un’opzione

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