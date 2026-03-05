Real Madrid Allegri vuole due giocatori del Milan

Il tecnico Allegri ha manifestato l'interesse di portare due giocatori del Milan al Real Madrid nella prossima stagione. La notizia circola tra le fonti vicine ai club, senza conferme ufficiali, e riguarda una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe i due team e i loro rispettivi giocatori. La trattativa potrebbe influenzare gli equilibri delle prossime settimane di mercato.

Il possibile riavvicinamento tra il Real Madrid e Massimiliano Allegri segna una linea di sviluppo rilevante per la prossima stagione. L’interesse della dirigenza madrilena resta vivo nonostante i rallentamenti del passato, con l’obiettivo di assicurare una guida tecnica esperta in grado di imprimere stabilità everticalità al progetto sportivo. La situazione presenta elementi di continuità con le scelte economiche e sportive del club in termini di gestione del gruppo e sviluppo del gioco. La prospettiva di una collaborazione tra Allegri e il Real Madrid riemerge in modo concreto, aprendosi a scenari di medio periodo. In passato l’allenatore... 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Real Madrid, Allegri vuole due giocatori del Milan Allegri al Real Madrid? Vuole portarsi dietro Rabiot e un altro giocatore del MilanKalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offerta Mercato Juve: Spalletti nomina tre incedibili. Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan!Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mercato Juve: il futuro in Europa... Milan Napoli, Leao al rientro Allegri ha un piano per il portoghese Contenuti utili per approfondire Real Madrid. Temi più discussi: Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; Corriere dello Sport - Il Real Madrid pensa di nuovo ad Allegri: in estate tentativo per strapparlo al Milan; Milan, attento: il Real Madrid tenta l'ennesimo assalto ad Allegri per giugno; Edicola - Il Real Madrid ripensa nuovamente ad Allegri, il tecnico del Milan nel mirino del Blancos. Mercato Milan, Allegri vuole portarsi due rossoneri al Real MadridIl Real Madrid torna alla carica con Massimiliano Allegri. Dopo i tentativi andati a vuoto nel 2019 e nel 2021, il club spagnolo è pronto a fare un nuovo tentativo per convincere l’allenatore toscano ... sportal.it Allegri-Real Madrid, il tecnico detta le condizioni per dire sì: due rossoneri coinvoltiIl Real Madrid pensa a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione: il tecnico rossonero detta le condizioni per dire sì a Florentino Perez. spaziomilan.it Il Real Madrid ripensa a Massimiliano Allegri Secondo Il Corriere dello Sport i blancos, che cercano un allenatore più esperto di Arbeloa, sono pronti a tornare sul tecnico livornese, già avvicinato nel 2019 e nel 2021 In estate possibile tentativo per strap - facebook.com facebook #Allegri al #RealMadrid, così #Florentino può tentarlo: retroscena e scenari x.com