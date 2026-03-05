Milan Piccari | Se il Real Madrid è davvero interessato Allegri dovrebbe prendere l’opportunità al volo

Il direttore Marco Piccari ha commentato a 'TMW Radio' la notizia del giorno, sottolineando che se il Real Madrid è davvero interessato, Allegri dovrebbe considerare l’opportunità senza esitazioni. Ha aggiunto che questa possibilità potrebbe rappresentare un momento importante per il tecnico, lasciando intendere che l’interesse dei blancos potrebbe influenzare le decisioni future. La vicenda resta al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

Questa mattina (4 marzo), il 'Corriere dello Sport' ha lanciato una notizia che - se confermata - avrebbe del clamoroso: il Real Madrid sarebbe pronto all'assalto per Massimiliano Allegri. Si parla di un possibile incontro a fine stagione tra il tecnico rossonero e i Blancos, si tratterebbe del terzo tentativo da parte del club spagnolo dopo quelli del 2019 e del 2021. In merito al possibile assalto del Real Madrid su Allegri, si è espresso anche Marco Piccari, direttore di 'TMW Radio'. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate sulle frequenze dell'emittente radiofonica. LEGGI ANCHE: Senza Gabbia pochi difensori? Ormai è inutile pensare al mercato: puntare su De Winter e Odogu>>> "Allegri, c'è la tentazione del Real Madrid, come già accaduto in passato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

