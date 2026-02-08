La Juventus ha deciso: Kelly resterà in bianconero anche per questa stagione. Il difensore, che ha già trovato spazio con Spalletti, è diventato un elemento importante nel reparto difensivo. La società sta lavorando a un nuovo accordo per blindarlo e garantire stabilità alla rosa. La situazione sembra ormai definita, e i tifosi possono aspettarsi di vedere ancora Kelly indossare la maglia della Juve.

Kelly resta alla Juve? Il difensore ex Newcastle è diventato un perno di Spalletti, Comolli studia un nuovo accordo per blindarlo. Dopo l’operazione che ha legato Kenan Yildiz ai colori bianconeri fino al 2030, la Juventus continua la sua opera di consolidamento della rosa. Sotto la lente d’ingrandimento dell’Amministratore Delegato Damien Comolli e del DS Marco Ottolini è finito ora Lloyd Kelly. Arrivato a Torino nel gennaio 2025 dal Newcastle, il centrale inglese si è imposto con una rapidità sorprendente, diventando in questa stagione un titolare inamovibile per Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza vede in lui una delle colonne su cui poggiare la difesa del futuro, motivo per cui è già allo studio un ritocco del contratto per adeguarlo al suo nuovo status di leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly resta alla Juve? La società ha preso la decisione definitiva. Ecco quale sarà il futuro del centrale bianconero

Approfondimenti su Kelly Juve

La Juventus ha comunicato il rifiuto dell’offerta ufficiale del Genoa per il portiere Perin, confermando la fine della trattativa.

La Juventus sta lavorando al rinnovo contrattuale di Weston McKennie, considerando il centrocampista statunitense una figura chiave nel progetto sportivo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kelly Juve

Argomenti discussi: Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; Spalletti, Juve-Lazio: Yildiz c'è. Boga, Holm e Kelly... Vi dico chi sono gli allenatori forti; Atalanta-show, Juve shock: Spalletti ne prende tre, Dea in semifinale di Coppa Italia; Parma - Juventus (1-4) Serie A 2025.

Juve, Spalletti torna alla difesa a tre? Le (probabili) mosse anti-LazioLa Juventus, mattinata, si ritroverà alla Continassa per continuare la preparazione per la gara contro la Lazio. I bianconeri faranno la rifinitura e Spalletti valuterà le condizioni ... lalaziosiamonoi.it

Convocati Juve-Lazio: Spalletti, la scelta su Kelly e Conceicao. Holm-Boga, nuovo esordioSono 23 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera tra la sua Juve e la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'importante giornata di ieri, con l'annuncio show del rinnovo d ... msn.com

SPALLETTI HA PRESO UNA DECISIONE SU KELLY E CONCEICAO LA LISTA DEI CONVOCATI facebook