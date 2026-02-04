Idrissi e Dalpiaz il Milan pesca dai top club europei | chi sono e che piani ha Allegri per loro

Il Milan ha appena preso due giocatori provenienti dai grandi club europei. Idrissi, un fantasista marocchino, arriva dal Chelsea, mentre Dalpiaz, un difensore, è stato prelevato dal Bayern. Ora tocca ad Allegri decidere come inserirli in squadra e quale ruolo avranno nei prossimi mesi. I tifosi sono curiosi di vedere come si adattareranno al calcio italiano.

Dai centri sportivi ipertecnologici di Chelsea e Bayern Monaco ai campi della Serie D italiana, dove spesso a fare la differenza non sono i sensori ma le scarpe infangate: il passaggio è netto, ma non per questo impossibile. Yahya Idrissi e Magnus Dalpiaz sono i due giovani su cui il Milan ha deciso di investire nella sessione invernale. Una sessione fortemente improntata sul futuro, quello con la F maiuscola ma anche quello in senso lato. Sono entrambi del 2007, uno attacca, l’altro difende: entreranno nel progetto Milan Futuro con l’obiettivo di crescere lontano dai grandi riflettori, assorbendo il calcio vero prima di puntare più in alto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

