Allegri è tra i candidati alla guida tecnica del Real Madrid, insieme a Deschamps e Pochettino. La società madridista ha valutato i nomi di questi allenatori per il prossimo futuro. La notizia ha suscitato commenti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, già pronti a discutere sulle possibili scelte del club. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata in merito alla decisione finale.

Allegri è nella terna di Florentino per il Madrid con Deschamps e Pochettino E ora chi li senti gli anti-allegriani d’Italia. Il buon Max, il vituperato tecnico del Milan (pare che i competenti dirigenti rossoneri stiano brigando per sostituirlo con Italiano, sigh), a leggere L’Equipe è nella terna di nomi per il Real Madrid del prossimo anno. proprio lui, l’anti-calcio da Livorno. Questo Florentino è proprio un incompetente. Già anni fa andò a prendere un pensionato dall’Everton e il signor Ancelotti gli portò a casa due Champions e due Liga. Florentino poi decise che era il momento di sposare un altro calcio e mal gliene incolse. Portò al Bernabeu Xabi Alonso che è durato lo spazio di un mattino.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri è in lizza per il Real Madrid con Deschamps e Pochettino

Notizie correlate

Nome nuovo per il Real Madrid: Deschamps candidato alla panchinaDidier Deschamps è il nome nuovo per la panchina del Real Madrid in vista della prossima stagione con l’attuale CT della Francia che saluterà la...

Didier Deschamps a sorpresa è il favorito per il Real Madrid, che cerca un nuovo allenatoreIl Commissario Tecnico della Francia dopo l'addio ai Bleus dopo i Mondiali 2026 potrebbe passare al Real Madrid, che è alla ricerca di un nuovo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Mascherano non allenerà più messi. Simeone ha deciso il suo futuro; Dalla Spagna sicuri: la Juventus vuole Camavinga, il Real Madrid apre alla cessione e fissa il prezzo; Allegri è in lizza per il Real Madrid con Deschamps e Pochettino; Sky, Modugno: Possibilità concreta che Conte diventi CT dell'Italia! Il Napoli sta già pensando al suo sostituto.

Allegri è in lizza per il Real Madrid con Deschamps e PochettinoAllegri in lizza per il Real Madrid. Lo scrive L'Equipe. Ulcere a go-go tra gli opinionisti italiani: loro considerano Max il diavolo. ilnapolista.it

Real Madrid, da Klopp a Deschamps: chi potrebbe sostituire Arbeloa in panchinaDopo l’eliminazione nei quarti di Champions e le difficoltà nella Liga (-9 dal Barcellona capolista), il Real Madrid potrebbe prendere seriamente in considerazione un cambio in panchina a fine stagion ... sport.sky.it

Il crossover che non sapevamo di volere Luka Doncic & Novak Djokovic spettatori di eccezione per Real Madrid vs Stella Rossa - facebook.com facebook

È tutto vero. Dopo la semifinale di Champions League ottenuta battendo il Real Madrid mercoledì sera, un politico si è presentato nel parlamento di Bruxelles, in Belgio, con una sciarpa del Bayern Monaco. Il tutto è successo fra sorrisi, emozione e qualche fot x.com