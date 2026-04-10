Nome nuovo per il Real Madrid | Deschamps candidato alla panchina

Il nome di Didier Deschamps è stato avanzato come possibile nuovo allenatore del Real Madrid per la prossima stagione. Attualmente, Deschamps ricopre il ruolo di commissario tecnico della nazionale francese e lascerà l’incarico dopo la fine dei prossimi campionati mondiali. La società spagnola sta valutando questa candidatura in vista di un eventuale cambiamento sulla panchina.

Didier Deschamps è il nome nuovo per la panchina del Real Madrid in vista della prossima stagione con l’attuale CT della Francia che saluterà la nazionale transalpina alla fine dei prossimi mondiali. Deschamps candidato alla panchina del Real Madrid (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da RMC, l’ex allenatore della Juventus sarebbe entrato nella lista di Florentino Perez per quello che riguarda la panchina del Real Madrid considerato il fatto che il destino di Arbeloa appare segnato. L’ ottimo rapporto con Mbappè e Tchouameni, punti fermi del Real Madrid, e la capacità di parlare un ottimo spagnolo, sarebbero punti a favore di Deschamps che potrebbe tornare ad allenare un club dopo tanti anni di nazionale durante i quali ha ottenuto molti successi ed ottimi piazzamenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nome nuovo per il Real Madrid: Deschamps candidato alla panchina Didier Deschamps a sorpresa è il favorito per il Real Madrid, che cerca un nuovo allenatoreIl Commissario Tecnico della Francia dopo l'addio ai Bleus dopo i Mondiali 2026 potrebbe passare al Real Madrid, che è alla ricerca di un nuovo... Real Madrid, il club prepara il futuro: la panchina di Arbeloa è in discussione? C’è un nome caldo per la prossima stagioneCalciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Temi più discussi: Thiago Pitarch: a 18 anni è già la stella del centrocampo del Real Madrid; Il Barcellona genera più entrate del Real Madrid: la conferma da un nuovo rapporto della Liga; Champions: Real Madrid-Bayern Monaco 1-2; Scheda squadra Real Madrid. Nome nuovo per il Real Madrid: Deschamps candidato alla panchinaDidier Deschamps è il nome nuovo per la panchina del Real Madrid in vista della prossima stagione con l’attuale CT della Francia che saluterà la nazionale transalpina alla fine dei prossimi mondiali. calciomercato.it Didier Deschamps a sorpresa è il favorito per il Real Madrid, che cerca un nuovo allenatoreIl Commissario Tecnico della Francia dopo l'addio ai Bleus dopo i Mondiali 2026 potrebbe passare al Real Madrid, che è alla ricerca di un nuovo allenatore ... fanpage.it Con Zidane sicuro ct della Francia da agosto, a sorpresa il Real Madrid potrebbe pensare a Deschamps x.com IL REAL MADRID FA IL COLPACCIO AD ISTANBUL E AGGRAVA LA CRISI DEL FENERBAHÇE! SALTA IL FATTORE CAMPO PER I TURCHI AI PLAYOFFS Qui il recap: https://shorturl.at/Zlmn5 #EuroLeague #EuroLega #Fenerbahçe #Fenerbahce #RealMa - facebook.com facebook