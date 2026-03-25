Nella notte del 22 marzo, i carabinieri della Sezione radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo per aver posseduto carte d’identità false. Contestualmente, hanno denunciato un altro individuo per ricettazione, dopo aver trovato oggetti rubati all’interno di un’abitazione. L’operazione ha portato all’identificazione di due persone coinvolte in attività illecite.

Un arresto per possesso di documenti falsi e una denuncia per ricettazione: è questo il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri della Sezione radiomobile di Pisa nella notte dello scorso 22 marzo. L'intervento dei militari è scattato intorno alle ore 3, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. L’allerta riguardava la possibile presenza di un’arma da fuoco in possesso di due uomini di nazionalità straniera. La pattuglia ha proceduto immediatamente a una perquisizione domiciliare mirata per verificare la veridicità della segnalazione. Sebbene l'ispezione non abbia portato al rinvenimento di armi, i controlli hanno permesso di individuare altre irregolarità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Carte d'identità false e oggetti rubati da un'abitazione: un arresto e una denuncia

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