Allarme microplastiche | ogni settimana ingeriamo una carta di credito l’acqua pura diventa un asset da 90 miliardi

Ogni settimana, le persone assumono circa 5 grammi di plastica, pari a una carta di credito, principalmente attraverso l’acqua che bevono. Questo dato si inserisce in un quadro più ampio di inquinamento da microplastiche, che coinvolge anche altri alimenti e ambienti. Le microplastiche sono ormai considerate un problema diffuso, con implicazioni sulla salute umana e sull’ambiente. La questione ha attirato l’attenzione di esperti e autorità di settore.

L’allarme è ormai strutturale: ogni settimana ingeriamo mediamente 5 grammi di plastica, l’equivalente fisico di una carta di credito, veicolata principalmente dall’acqua che beviamo. In un contesto dove il 30% degli italiani non si fida più della rete idrica — con picchi di diffidenza del 50% in diverse regioni — Nicola Angius, fondatore di Aquamea S.p.A., delinea il passaggio dell'acqua da semplice commodity a bene di lusso molecolare. Con un mercato globale della purificazione proiettato verso un valore di 88,8 miliardi di dollari entro il 2034, la protezione della propria biologia diventa la nuova frontiera dell'eccellenza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Allarme microplastiche: ogni settimana ingeriamo una carta di credito, l’acqua pura diventa un asset da 90 miliardi Notizie correlate Dimon lancia allarme: credito privato a rischio, IA e asset gonfiatiJamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, ha suonato le campane d'allarme per l'economia statunitense. Leggi anche: Nuovo studio in Texas: i semi di tamarindo eliminano il 90% delle microplastiche dall’acqua (e forse anche dal corpo umano) Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Microplastiche: questa sostanza è associata alla morte di oltre 70.000 neonati; Giornata della salute: il WWF lancia l'allarme su agenti chimici e danni alla salute. Allarme microplastiche: ogni settimana ingeriamo una carta di credito, l’acqua pura diventa un asset da 90 miliardiL’allarme è ormai strutturale: ogni settimana ingeriamo mediamente 5 grammi di plastica, l’equivalente fisico di una carta di credito, veicolata principalmente dall’acqua che beviamo. In un contesto d ... ilgiornale.it Bere acqua in bottiglia di plastica è come ingerire una carta di credito a settimana: l’allarme dell’infettivologo BassettiVi ricordate quello studio di qualche anno fa che diceva che ingeriamo l’equivalente di una carta di credito in plastica ogni settimana? Sembrava un’esagerazione, e invece la scienza continua a ... greenme.it "Are We Cooked": il nuovo report di Greenpeace International lancia l’allarme sulle microplastiche nei pasti pronti. Riscaldare i contenitori in plastica, anche se "adatti al microonde", può rilasciare nel cibo fino a 500.000 particelle nocive. Un rischio invisib facebook A distanza di appena due settimane dal primo segnale d’allarme, la situazione della filiera delle materie plastiche in Italia si sta aggravando rapidamente @Confindustria #costienergia #economia #filiera #italia #manifattura #materieprime #plastica #pmi x.com