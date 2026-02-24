Dimon lancia allarme | credito privato a rischio IA e asset gonfiati

Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, ha avvertito che il credito privato potrebbe diminuire a causa delle tensioni sui mercati finanziari e delle valutazioni troppo alte degli asset. Secondo lui, le recenti oscillazioni della Borsa e le decisioni delle banche centrali aumentano la pressione sulla stabilità economica. La sua analisi si basa sulle difficoltà di molte aziende a ottenere finanziamenti senza aumentare i costi. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, ha suonato le campane d’allarme per l’economia statunitense. Secondo il banchiere, si stanno accumulando rischi sistemici che potrebbero scatenare una crisi, con particolare attenzione ai prezzi degli asset e al settore del credito privato. A preoccupare è anche l’impatto dell’intelligenza artificiale, che potrebbe colpire duramente il credito privato. Le sue parole arrivano in un momento di ottimismo generale, ma Dimon preferisce concentrarsi su ciò che potrebbe andare storto, paragonando l’attuale clima competitivo nel settore bancario a quello precedente la crisi del 2008. 🔗 Leggi su Ameve.eu Maltempo, Corapi lancia l’allarme: “Viabilità a rischioIl maltempo continua a preoccupare a Catanzaro. Riforma Giustizia: Bersani lancia l’allarme, rischio “modello Orban”Pier Luigi Bersani ha espresso preoccupazione per la riforma della giustizia, sostenendo che potrebbe portare a un sistema simile a quello ungherese, con un forte accentramento di potere.