Lidl salmone affumicato | ritirato lotto per rischio Listeria

Un lotto di salmone affumicato venduto da una catena di supermercati è stato ritirato dal mercato a causa di un rischio di contaminazione da Listeria. La notifica riguarda un prodotto specifico, che potrebbe rappresentare un pericolo per la salute di alcune categorie di persone, come donne in gravidanza, anziani e bambini. Le autorità sanitarie hanno disposto il ritiro del lotto interessato e invitano i consumatori a controllare le confezioni.

La contaminazione può comportare rischi per la salute, specialmente per persone con sistema immunitario indebolito, donne in gravidanza, anziani e bambini piccoli Lidlha disposto ilrichiamo di un lotto di salmone affumicatonorvegese con pistacchio a causa delrischio di contaminazionedaListeria. Ilministero della Saluteha segnalato il provvedimento, sottolineando la possibile presenza del batterio responsabile dellalisteriosi. A scopo precauzionale, la catena tedesca ha prontamenteritirato il prodotto dai suoi punti venditae invita i consumatori che lo avessero acquistato aevitare di consumarlo. Il ritiro effettuato da Lidl interessa il prodotto denominato “Salmone affumicato norvegese con pistacchio” a marchioDeluxe, con data di scadenza fissata al21042026e identificato dal numero dilotto LC22606501.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lidl, salmone affumicato: ritirato lotto per rischio Listeria Notizie correlate Lidl, richiamato un lotto di salmone affumicato Deluxe per rischio Listeria: i dati per riconoscerlo e cosa fareIl Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per un lotto specifico di salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe,... Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteIl richiamo dai supermercati del salmone affumicato è stato disposto dalla stesso produttore a causa di una possibile presenza di Listeria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della Salute; Salmone ritirato dai supermercati: può essere pericoloso per la salute – I prodotti coinvolti; Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto; Rischio Listeria nel salmone: scatta il richiamo precauzionale nei supermercati Lidl. Rischio listeria, salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl: il lotto interessatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Rischio listeria, salmone affumicato ritirato dai supermercati Lidl: il lotto interessato ... tg24.sky.it Salmone Lidl ritirato per Listeria: non mangiarlo se hai questo numero di lotto in casaIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo del salmone affumicato Deluxe Lidl per Listeria. Qual è il lotto e cosa fare subito. blogsicilia.it Allerta Listeria: Lidl richiama un lotto di salmone Deluxe. Ecco come riconoscerlo facebook