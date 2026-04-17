allarme aie in europa carburante aerei rischia di finire tra sei settimane

L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha comunicato che l'Europa potrebbe esaurire le scorte di carburante per aerei entro sei settimane. La notizia ha suscitato preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sull'economia del continente. La situazione evidenzia una criticità nelle forniture di carburante destinato al settore aereo, che potrebbe influenzare i voli e le attività commerciali legate ai trasporti.

L'Europa potrebbe avere a disposizione carburante per aerei per sole sei settimane, con gravi conseguenze per l'economia del continente: è l'allarme lanciato dall' Agenzia Internazionale dell'Energia. "Diversi paesi europei potrebbero iniziare a trovarsi ad affrontare carenze di carburante per aerei nelle prossime 6 settimane, a seconda di quanto riusciranno a importare dai mercati internazionali per compensare la perdita di forniture provenienti dal Medio Oriente, che in precedenza rappresentavano il 75% delle importazioni nette di carburante per aerei in Europa", ha dichiarato l'Aie a Cnbc. In precedenza, il direttore esecutivo dell'Aie,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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