Gli operatori aeroportuali europei avvertono che entro tre settimane potrebbe esaurirsi il carburante disponibile per gli aerei nel continente. L’associazione di categoria ha inviato una lettera al commissario europeo ai trasporti, evidenziando questa criticità. La comunicazione si basa sui dati raccolti presso gli aeroporti dell’Unione Europea, senza indicare ulteriori dettagli sulle cause o sulle possibili ripercussioni.

L’Europa potrebbe rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: a lanciare l’allarme è l’Aci Europe, associazione di categoria che rappresenta gli operatori aeroportuali dell’Unione Europea, che ha scritto una lettera al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas. “Se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossime tre settimane, la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue” si legge in una lettera visionata dal Financial Times. Nel documento, l’organizzazione mette in guardia Tzitzikostas in merito alle “crescenti preoccupazioni del settore aeroportuale riguardo alla disponibilità di carburante per aerei, nonché alla necessità di un monitoraggio e di un intervento proattivo da parte dell’Unione”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Europa senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportuali

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