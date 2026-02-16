Cadavere in strada a Torino Santa Rita | uomo con ferite da taglio al collo potrebbe essere omicidio
Un uomo con ferite da taglio al collo è stato trovato morto lunedì sera in via San Marino a Torino, vicino all’incrocio con corso Orbassano. La polizia sospetta un omicidio, perché sul corpo ci sono tracce di violenza evidente. La scena del crimine si trova davanti al civico 133, dove i passanti hanno segnalato il corpo senza vita. La vittima potrebbe essere stata aggredita poco prima di essere scoperta.
Un uomo è stato trovato morto nella serata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, davanti al civico 133 di via San Marino (nei pressi dell'incrocio con corso Orbassano) a Torino. Avrebbe evidenti ferite da taglio al collo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienza Zero, che hanno potuto solo constatare il decesso, e gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della squadra scientifica della polizia di Stato, che indagano sull'accaduto. Potrebbe essersi trattato di un omicidio, ma non c'è ancora la certezza assoluta. A dare l'allarme sono stati i passanti. L'area è stata interdetta al traffico.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Cadavere a lato della strada: ferite alla testa, non si esclude l'omicidio
Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, a Taleggio, in provincia di Bergamo, è stato rinvenuto un cadavere ai margini della strada, con ferite alla testa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dramma a Primavalle: uomo trovato morto in stradaUn cadavere in strada. Il dramma è avvenuto sabato sera a Primavalle. Cinquantanove anni, romano, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. romatoday.it
Cadavere di un 31enne in strada nel Mantovano, indagano i carabinieriUn 31enne di nazionalità nigeriana è stato trovato privo di vita, questa mattina, in una strada di Ostiglia, nel Mantovano. Il cadavere si trovava a poche centinaia di metri dalla linea ferroviaria. A ... ansa.it
