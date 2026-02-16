Cadavere in strada a Torino Santa Rita | uomo con ferite da taglio al collo potrebbe essere omicidio

Un uomo con ferite da taglio al collo è stato trovato morto lunedì sera in via San Marino a Torino, vicino all’incrocio con corso Orbassano. La polizia sospetta un omicidio, perché sul corpo ci sono tracce di violenza evidente. La scena del crimine si trova davanti al civico 133, dove i passanti hanno segnalato il corpo senza vita. La vittima potrebbe essere stata aggredita poco prima di essere scoperta.

Un uomo è stato trovato morto nella serata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, davanti al civico 133 di via San Marino (nei pressi dell'incrocio con corso Orbassano) a Torino. Avrebbe evidenti ferite da taglio al collo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienza Zero, che hanno potuto solo constatare il decesso, e gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della squadra scientifica della polizia di Stato, che indagano sull'accaduto. Potrebbe essersi trattato di un omicidio, ma non c'è ancora la certezza assoluta. A dare l'allarme sono stati i passanti. L'area è stata interdetta al traffico.🔗 Leggi su Torinotoday.it

