Episodio di violenza domestica a Torino Santa Rita | uomo malmena la compagna che finisce all' ospedale

Venerdì 23 gennaio 2026, a Torino, si è verificato un episodio di violenza domestica in un appartamento di corso Sebastopoli e via Tripoli. Un uomo ha aggredito la compagna, che è stata portata in ospedale. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e di garantire la sicurezza delle persone coinvolte. La vicenda evidenzia ancora una volta la rilevanza del tema della violenza di genere.

Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, per un episodio di violenza domestica avvenuta in un appartamento in un palazzo all'incrocio tra corso Sebastopoli e via Tripoli a Torino. Qui un uomo ha picchiato violentemente la compagna, dopodiché ha fatto perdere le proprie.

