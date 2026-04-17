A Roma, le linee A e B della metropolitana sono state temporaneamente interrotte a causa di un guasto idrico nella stazione Termini. Video diffusi sui social mostrano l'acqua che scorre lungo le scale, creando un effetto simile a una cascata. La stazione è stata chiusa al pubblico e i tecnici sono intervenuti per gestire la situazione. Non si sono verificati feriti o danni strutturali segnalati fino a questo momento.

Si è allagata la metro di Roma. La stazione Termini è stata chiusa ai passeggeri e i treni in transito non si sono fermati per un problema alla rete idrica che ha causato il disagio. Si parla di una perdita di acqua da alcune tubature esterne, ma l’acqua è stata talmente tanta che ha iniziato a fuoriuscire dalle scale mobili e addirittura dal soffitto. L’acqua è arrivata alle caviglie dei passeggeri in poco tempo, portando molti a lasciare i piani bassi della metropolitana in fretta. Stazione Termini allagata Stazione Termini, il cuore della rete dei trasporti della Capitale, si è allagata. In particolare le fermate della metro della linea A e della linea B sono state “evacuate” quando l’acqua è arrivata alle caviglie dei passeggeri in attesa dei mezzi in transito.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allagata stazione Termini della Metro A di Roma, il video dell'acqua che scorre dalle scale come una cascata

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