Alla Milano Design Weel 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autore

Alla Milano Design Week 2026, l’intelligenza artificiale viene presentata come co-autore nel mondo del design attraverso un’installazione immersiva composta da tre stanze. L’opera si trova in via Lazzaro Palazzi, nella zona di Porta Venezia, e coinvolge visitatori in un’esperienza che combina tecnologia e creatività. La mostra mette in mostra come l’intelligenza artificiale possa influenzare i processi di progettazione e produzione nel settore del design.

È un’installazione immersiva in tre stanze, realizzata in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia. La reinterpretazione di un camerino di prova, firmata dall’artista digitale viennese Keta Bart, utilizza gli algoritmi per esplorare l’identità personale e superare i confini tra fisico e digitale, trasformando il rito della moda in un’esperienza artistica. Yoox Camerino è tra le interpretazioni più riuscite di una delle protagoniste assolute del Fuorisalone 2026: l’ intelligenza artificiale. Non poteva essere altrimenti. Il tema centrale della Milano Design Week, “Essere Progetto”, contiene in sé l’essere umano come soggetto attivo del cambiamento, ma significa anche abitare la relazione con le macchine che apprendono, con gli algoritmi che co-creano, con sistemi che sfidano le nostre categorie di pensiero.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alla Milano Design Weel 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autore Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Intelligenza artificiale e robot alla Milano Design Week: ecco dove vedere la tecnologia più avanzataSotto il tema del Fuorisalone «Essere Progetto», la tecnologia fonde il digitale con il fisico attraverso installazioni robotiche, intelligenza... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Milano Design Week: cos’è, dove andare e perché esiste davvero; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week. Anteprima nazionale per Alpine A390 alla Milano Design WeekAlpine ha confermato la presenza alla Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile 2026, esponendo in anteprima nazionale il suo primo suv elettrico: la A390. (ANSA) ... ansa.it Stone Island torna alla Milan Design Week con NO SEASONSDal 20 al 26 aprile il marchio torna a Capsule Plaza con un'installazione firmata NM3 che riparte da un progetto di Massimo Osti del 1989 ... rollingstone.it Il progetto si estende alla Milano design week con un pop-up immersivo nello spazio di 10 Corso Como, aperto fino al 28 aprile. Proseguirà a livello internazionale tra Seoul, Tokyo, Hong Kong, Parigi e Miami facebook Un progetto in collaborazione con Chupa Chups protagonista alla Milano Design Week 2026 x.com