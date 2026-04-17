Alimenti in cattivo stato di conservazione | chiuso a Faenza un ristorante etnico

A Faenza, un ristorante etnico è stato chiuso dalle autorità dopo aver sequestrato circa un quintale di alimenti in cattivo stato di conservazione o non correttamente custoditi. L’intervento si è reso necessario a seguito di un controllo igienico-sanitario eseguito nel locale, che ha evidenziato irregolarità nella gestione dei prodotti alimentari. Nessuna persona è stata coinvolta o denunciata in questa operazione.

Faenza (Ravenna), 17 aprile 2026 – Circa un quintale di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o non custoditi secondo le regole igieniche. A sequestrarli e a chiudere un ristorante etnico di Faenza è stato il personale del locale Commissariato di Polizia di Stato nel corso di attività controllo - effettuate presso esercizi commerciali - finalizzate a verificare il rispetto delle norme amministrative ed igienico-sanitarie prescritte agli esercenti l’attività di ristorazione. Gli accertamenti, realizzati in sinergia con la Polizia Locale e coadiuvati dall’Ispettorato del Lavoro, hanno evidenziato una diffusa situazione di irregolarità in un ristorante etnico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alimenti in cattivo stato di conservazione: chiuso a Faenza un ristorante etnico Notizie correlate Sequestrato un quintale di alimenti in cattivo stato di conservazione: chiuso ristorante etnicoChiusura di un ristorante etnico e sequestrati circa 100 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o non custoditi secondo le... Controlli dei carabinieri: chiuso bar a Paduli per alimenti in cattivo stato di conservazioneNel fine settimana, i militari della Compagnia di Benevento hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nell’ambito della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, cibi mal conservati e scarsa igiene nei ristoranti del centro: blitz del Nas, multati metà dei locali; Sant'Egidio, sequestrate carcasse mal conservate in un’azienda agricola; Più di 470 kg di alimenti non sicuri sequestrati in aeroporto Palermo; Padova. Cibo ammuffito nella cella frigorifera del bar: sequestrati 60 chili e titolare denunciato. Alimenti in cattivo stato di conservazione: chiuso a Faenza un ristorante etnicoSequestrato un quintale di cibo: era impropriamente congelato e stoccato all’interno di celle frigorifere privi di copertura ed in scarse condizioni igieniche ... ilrestodelcarlino.it Faenza, scoperti 100 chili di alimenti in cattivo stato: chiuso il ristorante etnico e multa di 2.500 euroChiusura di un ristorante etnico a Faenza e sequestrati circa 100 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o non custoditi ... corriereromagna.it Faenza, scoperti 100 chili di alimenti in cattivo stato: chiuso il ristorante etnico e multa di 2.500 euro - facebook.com facebook #Carne #sostenibile, @BenoitCassart: non sottovalutare gli alimenti di origine proteica. VIDEOINTERVISTA agricolae.eu/carne-sostenib… x.com