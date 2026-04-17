Alias multipli e precedenti a Milano tenta rapina in piazza della Meridiana | arrestato

Un uomo di 30 anni di nazionalità algerina, con diversi alias e precedenti per rapine, è stato arrestato ieri pomeriggio a Milano. È stato sorpreso in un bar di piazza Meridiana mentre cercava di sottrarre il portafoglio a una cliente, approfittando di un momento di distrazione. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine subito dopo aver tentato il colpo.

Numerosi alias e precedenti per rapine a Milano alle spalle. Questo il curriculum di un trentenne di nazionalità algerina che ieri pomeriggio è stato pizzicato in un bar di piazza Meridiana mentre tentava di derubare una cliente del portagli, approfittando di un momento di distrazione. Per sua.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a MilanoSi aggirava per il supermercato Carrefour di via Turati (in centro a Milano) cercando di rubare alcuni prodotti e spintonando anche i dipendenti del... Tenta rapina in centro a Scandiano, arrestato 38enneScandiano (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 – E’ entrato armato di coltello alla salumoteca Bruno Parrucca, in piazza Spallanzani, in centro a...