Alghero fiamme nel garage di via Degli Orti | scatta il timore

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, un incendio si è sviluppato all’interno di un garage situato in via Degli Orti ad Alghero. L’evento ha causato preoccupazione tra i residenti della zona, che si sono accorti delle fiamme e hanno chiamato i soccorsi. Le operazioni di spegnimento sono state immediatamente avviate da parte dei vigili del fuoco presenti sul luogo. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di questo venerdì 17 aprile all’interno di un garage situato in via Degli Orti ad Alghero, scatenando il forte timore tra i residenti della zona. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco locali, le fiamme sono state domate senza che si registrassero persone ferite o coinvolte nel rogo. L’intervento dei soccorsi e l’indagine in corso. Le squadre dei vigili del fuoco di Alghero sono giunte sul posto subito dopo la segnalazione dell’incendio in via Degli Orti, agendo con rapidità per estinguere il fuoco divampato nel locale destinato al deposito. Sebbene l’evento abbia causato un clima di forte preoccupazione tra chi vive nelle immediate vicinanze del garage, il bilancio materiale non riporta danni alla salute delle persone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero, fiamme nel garage di via Degli Orti: scatta il timore Notizie correlate Panico a Reggio Emilia, garage dato alle fiamme. I residenti: “Una vendetta a opera degli abusivi”Reggio Emilia, 23 febbraio 2026 – Una colonna di fumo nero che si eleva all’improvviso, proprio sotto i loro appartamenti. Leggi anche: Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto