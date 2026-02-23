Panico a Reggio Emilia garage dato alle fiamme I residenti | Una vendetta a opera degli abusivi

Un incendio scoppiato in un garage di Reggio Emilia ha provocato una colonna di fumo nero che si alza sopra i palazzi, preoccupando i residenti. La causa sembra essere un atto intenzionale, attribuito agli abusivi che operano nella zona. Le fiamme hanno provocato danni considerevoli e hanno costretto alcune persone a lasciare le loro case per sicurezza. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questa azione.

Reggio Emilia, 23 febbraio 2026 – Una colonna di fumo nero che si eleva all’improvviso, proprio sotto i loro appartamenti. Questa la scena a cui hanno assistito ieri mattina i residenti di via Agostino Paradisi, quando, attorno alle 11, uno dei garage presenti tra i civici 8 e 10 ha preso fuoco. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme nel giro di una mezz’ora, evitando che il fuoco si propagasse anche agli altri box. Nessun ferito, ma tutto distrutto. Sul posto è giunta anche un’ambulanza, il cui intervento non è stato necessario, in quanto, per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre è andato distrutto tutto quello che era presente all’interno della struttura, compresa una poltrona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, garage in fiamme: indagini su un possibile dormitorioUn incendio ha devastato un garage in via Paradisi a Reggio Emilia, probabilmente collegato a un utilizzo improprio come dormitorio abusivo.

