Alfasigma l’ultima mossa e gli obiettivi dell’operazione Sofar

Alfasigma ha annunciato una nuova fase nella sua strategia di espansione, con un focus particolare su investimenti e acquisizioni nel settore farmaceutico. L’azienda ha comunicato di aver concluso un’operazione chiamata Sofar, volta a rafforzare la propria presenza sul mercato. Sono stati definiti obiettivi specifici per questa iniziativa, che riguardano lo sviluppo di nuovi prodotti e l’ampliamento della rete commerciale. La società ha inoltre riferito di aver ottenuto finanziamenti dedicati a questa fase di crescita.