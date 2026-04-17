Alfasigma l’ultima mossa e gli obiettivi dell’operazione Sofar
Alfasigma ha annunciato una nuova fase nella sua strategia di espansione, con un focus particolare su investimenti e acquisizioni nel settore farmaceutico. L’azienda ha comunicato di aver concluso un’operazione chiamata Sofar, volta a rafforzare la propria presenza sul mercato. Sono stati definiti obiettivi specifici per questa iniziativa, che riguardano lo sviluppo di nuovi prodotti e l’ampliamento della rete commerciale. La società ha inoltre riferito di aver ottenuto finanziamenti dedicati a questa fase di crescita.
Alfasigma preme sull’acceleratore dell’innovazione farmaceutica. L’azienda – ‘gioiello’ delle FAB13, imprese farmaceutiche a capitale italiano campionesse di fatturato – ha infatti sottoscritto un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale della propria controllata Sofar – cui afferisce lo stabilimento produttivo di Trezzano Rosa – a Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. Spa. Un’operazione con la quale Alfasigma focalizza i propri investimenti in “aree in cui può esprimere al meglio le proprie competenze offrendo il massimo valore ai pazienti, un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo e un posizionamento distintivo”, spiega l’azienda in una nota.🔗 Leggi su Lapresse.it
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