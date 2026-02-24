I vertici dell' Ue in Ucraina per il IV anniversario dell' invasione russa Il Cremlino | Obiettivi non raggiunti l' operazione continua

La visita dei rappresentanti dell’Unione Europea a Kiev deriva dal quarto anniversario dell’invasione russa, causato dall’escalation militare iniziata nel 2019. Von der Leyen e Costa portano messaggi di supporto e discutono di aiuti umanitari, mentre il Cremlino afferma che gli obiettivi militari non sono stati raggiunti e che l’operazione prosegue. La presenza europea si inserisce in un momento di tensione crescente tra le due parti.

Ricorre oggi il quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Sono arrivati a Kiev la leader della Commissione Ue von der Leyen e il presidente del Consiglio Costa. "Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell'Ucraina", ha detto von der Leyen. Costa ha definito inaccettabile il veto dell'Ungheria sul prestito, ma - ha detto - "prima, piuttosto che poi, avremo il prestito". Previsto un trilaterale con Zelensky, poi la partecipazione alla riunione dei Volenterosi organizzata da remoto da Parigi e Londra. Piuttosto nutrito il gruppo di leader europei che ha scelto di recarsi a Kiev. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Agropoli, anniversario dell’invasione russa: taglio del nastro per la sezione di letteratura ucraina presso la bibliotecaA causa dell’anniversario dell’invasione russa, Agropoli ha aperto una nuova sezione dedicata alla letteratura ucraina nella biblioteca comunale Costabile Cilento.

Il videomessaggio di Zelensky nel quarto anniversario dell’invasione russaVolodymyr Zelensky ha inviato un videomessaggio per commemorare il quarto anniversario dell'invasione russa, sottolineando le difficoltà vissute dal popolo ucraino.

