Trump l’ultima sterzata | Perché ora valuto riduzione dell’operazione in Iran Attacchi Usa dalle basi britanniche Scontro con gli alleati | Vigliacchi – La diretta

In un aggiornamento sulle tensioni in Medio Oriente, un rappresentante ha annunciato che sta considerando una riduzione delle operazioni in Iran. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi da basi britanniche, mentre si sono verificati scontri tra alleati, con accuse di vigliaccheria. È il ventunesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, e l’Europa ha confermato di non pianificare missioni militari nello Stretto di Hormuz.

Nel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari nello Stretto di Hormuz. Israele torna a bombardare nella notte Teheran mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno cominciato a rispondere agli attacchi dell’Iran. Il calciatore Azmoun è stato escluso dalla nazionale iraniana per una foto con il governatore di Dubai. Intanto Netanyahu dice che Israele sta vincendo e che l’Iran è stato «annientato». (1) Degradare completamente la capacità missilistica iraniana, i lanciatori e tutto ciò che vi è collegato. (3) Eliminare la loro marina e la loro aeronautica, inclusi i sistemi di difesa antiaerea. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Le basi inglesi disponibili per gli attacchi Usa su Hormuz, Tehran minaccia Londra. Trump agli alleati: «Vigliacchi». La risposta di Crosetto – La direttaNel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari... Gli Usa utilizzano basi britanniche per fermare l’offensiva iraniana. Nuova allerta negli Emirati. Trump minaccia di allargare il conflitto – La direttaNell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a... Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi Tutti gli aggiornamenti su Trump l'ultima sterzata Perché ora... Argomenti discussi: Meloni come Ponzio Pilato, né concorda né condanna l’attacco di Trump all’Iran: ma così la premier rischia alle urne. Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: Khamenei è morto, i leader di Teheran collaborino o faranno una brutta fine. Festa nelle strade della capitale della Repubblica islamicaIl governo tedesco richiama con forza l'Iran a cessare immediatamente gli attacchi militari contro Israele e gli altri nostri partner nella regione. Condanna fermamente tali attacchi. L'Iran deve ... ilgiornale.it Iran-Usa, Trump congela attacco: nuovi colloqui a GinevraLa via diplomatica oppure l'attacco in caso di fallimento dei negoziati Iran-Usa. Trump congela momentaneamente l'ipotesi di raid e resta in attesa di capire se arriveranno risultati tangibili dal ... adnkronos.com