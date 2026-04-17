Durante la stagione 2026 di MotoGP, la Ducati ha affrontato un inizio di campionato caratterizzato da risultati al di sotto delle aspettative. Un elemento che ha attirato l’attenzione riguarda le dichiarazioni di Alex Marquez, che ha affermato come l’infortunio di un suo collega non possa essere considerato una scusa per la partenza lenta della squadra. La situazione ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre la squadra cerca di invertire la rotta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La stagione 2026 di MotoGP ha iniziato a sollevare interrogativi sul futuro e le prestazioni attuali di Ducati. Alex Marquez ha dichiarato che il ruolo di Marc Marquez, attualmente scosso da un infortunio, non è la causa della partenza lenta della casa bolognese. Invece, evidenzia come Aprilia stia semplicemente svolgendo un lavoro migliore in questo inizio di stagione. Ducati cerca la sua prima vittoria in cinque gare, un’affermazione che non si vedeva dagli anni 2010-2016, un periodo di oltre cinque anni senza vittorie in Gran Premio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Marquez: L’infortunio di Marc non giustifica l’avvio lento della Ducati in stagione.

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