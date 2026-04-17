La morte di Alex Manninger, ex portiere di Arsenal e Juventus, avrà un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Manninger è morto all’età di 48 anni, e ci sono ancora elementi che non quadrano nella ricostruzione della vicenda. La polizia ha avviato le indagini, e sul corpo dell’uomo saranno effettuati accertamenti medici per determinare eventuali cause o circostanze insolite.

Qualcosa ancora non torna nella drammatica morte di Alex Manninger, a soli 48 anni. Sul corpo dell'ex portiere austriaco, tra le tante, di Arsenal e Juventus sarà disposta l'autopsia. Gli investigatori vogliono capire le cause alla base dell'incidente automobilistico che gli è costato la vita mentre stava andando a pesca in una stradina di campagna. Fatale è stato un passaggio a livello senza barriere, con Manninger, a bordo del suo minivan, che si è accorto troppo tardi del passaggio di un treno della ferrovia locale di Salisburgo. Per i soccorritori, in seguito, non c'è stato niente da fare. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47304319 "Stiamo cercando soprattutto di chiarire se l'incidente abbia avuto una causa tecnica, fisica o umana - ha dichiarato alla stampa una portavoce della Direzione della Polizia di Salisburgo -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alex Manninger, l'autopsia e un grosso dubbio: cosa non torna sulla morte dell'ex Juventus

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Morire a 48 anni… così… non è giusto. Ci sono notizie che ti colpiscono allo stomaco, senza preavviso. Ti fermano. Ti fanno abbassare lo sguardo. Ti fanno pensare a quanto tutto sia fragile. Alex Manninger non era solo un portiere. Era silenzio, sacrificio, affi facebook

#Austria Addio ad Alex #Manninger. Il 48enne ex portiere austriaco è morto in un tragico incidente stradale, travolto da un treno ad un passaggio a livello. Illesi passeggeri del convoglio e macchinista. In Italia aveva giocato in diversi club tra cui Fiorentina, T x.com