C' era una volta la questione ebraica | Moni Ovadia al Teatro dell' Ortica

Sabato 11 aprile alle 18:30 il Teatro dell'Ortica organizza una conversazione spettacolo intitolata “C'era una volta la questione ebraica”. L'evento fa parte della stagione “DeclinAzioni” ed è ospitato nel teatro locale. La serata vedrà la partecipazione di Moni Ovadia, che terrà un intervento su questo tema. L’appuntamento coinvolge il pubblico in una discussione che si svolge all’interno di una cornice teatrale.

Sabato 11 aprile, alle ore 18:30, il Teatro dell'Ortica ospita un appuntamento centrale della sua stagione “DeclinAzioni”: la conversazione spettacolo intitolata “C'era una volta la questione ebraica”. L'incontro vedrà come protagonista Moni Ovadia, in dialogo con Chiara Capini e Mirco Bonomi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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