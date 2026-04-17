Alessandro Venturelli scomparso archiviata l’inchiesta Così non lo troveremo mai serve una nuova legge

Il caso di Alessandro Venturelli, scomparso a Sassuolo il 5 dicembre 2020, è stato nuovamente archiviato. La procura ha concluso l’indagine senza trovare prove che portassero a una soluzione, lasciando il caso irrisolto. La famiglia del giovane ha chiesto l’introduzione di nuove leggi per facilitare le ricerche in casi simili, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda.

Modena, 17 aprile 2026 – Ennesima archiviazione per il caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso in circostanze misteriose da Sassuolo il 5 dicembre 2020. In tanti si erano mobilitati per chiedere che non si smettesse di cercare Alessandro e sui social in questi anni è in corso una vera e propria mobilitazione, ‘capitanata’ dalla mamma coraggio, Roberta Carassai (video). Ora però è arrivato l’ennesimo provvedimento di archiviazione disposto dal Gip del Tribunale di Modena, che qualifica la scomparsa di Alessandro come “allontanamento volontario”. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacagita-roma-16enne-colpita-lastre-impalcatura-chiesa-sant-ignazio-baes76xz https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Venturelli scomparso, archiviata l’inchiesta. “Così non lo troveremo mai, serve una nuova legge” Notizie correlate Alessandro Venturelli scomparso, nuova segnalazione dall’Olanda: “Avvistato a Rotterdam come senzatetto”Dall'Olanda, più precisamente da Rotterdam, è arrivata una nuova segnalazione su Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso a Sassuolo nel dicembre... Alessandro Venturelli scomparso, la notizia è appena arrivata. Lo cercava anche Chi l’ha vistoArriva una nuova segnalazione sul caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. Altri aggiornamenti Alessandro Venturelli scomparso, archiviata l’inchiesta. Così non lo troveremo mai, serve una nuova leggeLa rabbia della famiglia davanti alla decisione del Gip. Provvedimento compatibile con la normativa, ma una persona svanita non è un fascicolo da chiudere, è una vita da ritrovare ... ilrestodelcarlino.it Weekend in tv con Verissimo: attesa per Matteo Branciamore e Nino D'AngeloTorna per il weekend Verissimo, il programma su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti attesi. Si inizierà domani, sabato 18 aprile, con Matteo Branciamore ... ilmattino.it