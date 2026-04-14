Durante un evento a Nizza, un commentatore ha sottolineato che lo sviluppo dell’aeroporto di Roma rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Ha evidenziato come questa occasione possa avere un impatto rilevante, ritenendola di interesse generale e non esclusivo. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni sulle strategie di crescita e investimento nel settore aeroportuale italiano.

Nizza, 13 apr. (Adnkronos) - “L'occasione dell'Aeroporto di Roma è un'occasione imperdibile. Lo dico con un interesse specifico ma secondo me è un interesse di tutti non perderla”. Lo ha detto Alessandro Benetton, presidente del gruppo Mundys, a margine dell'inaugurazione del nuovo molo del T2 dell'Aeroporto di Nizza, parlando dello sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino. “Dobbiamo muoverci in questa direzione, spingeremo più che possiamo”, perché “i premi che ci vengono riconosciuti ci convincono che la strada è giusta. Siamo favorevoli al dialogo, vogliamo ascoltare tutti. Ma i tempi – ha avvertito Benetton – non sono infiniti: il problema non sono i tempi nostri ma quelli dei concorrenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere"

Aeroporto, Benetton rilancia il piano di sviluppo: “Non possiamo perdere tempo”Fiumicino, 14 aprile 2026 – “L’occasione dell’Aeroporto di Roma è un’occasione imperdibile.

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