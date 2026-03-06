World Baseball Classic al via l' Italia di Aldegheri fa sogni pazzi

Il World Baseball Classic inizia con l’Italia che si prepara a scendere in campo sabato alle 19 ora italiana. La squadra, guidata dal tecnico Cervelli, conta su un roster formato anche da giocatori di origini straniere. L’obiettivo degli azzurri è sorprendere, mettendo in mostra le proprie capacità in questa competizione internazionale.

Comincia il World Baseball Classic, il Mondiale professionistico. E l’Italia c’è. C’è come sempre: sesta edizione, sesta partecipazione degli azzurri. Che peraltro sono sempre andati bene. In tutti e cinque le partecipazioni abbiamo sempre portato a casa almeno una vittoria, Ad ogni passaggio almeno uno scalpo prestigioso. Due volte quello del Canada, due quello del Messico, di cui una a casa loro, ammutolendo lo stadio Guadalajara. E poi quello di Cuba, anche, all’ultima edizione del 2023. Ecco veniamo da lì, da un WBC per noi eccezionale, con il successo anche sull’Olanda, e col quarto di finale giocato al Tokyo Dome contro i padroni di casa giapponesi, poi campioni del Mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Baseball, Alberto Mineo: "World Baseball Classic, responsabilità e onore. Contro gli USA? Un sogno giocare con Aldegheri"

World Baseball Classic 2026: un bullpen mai così profondo per l'Italia. Una delle punte è l'autoctono Samuel Aldegheri

