Il presidente del CONI ha dichiarato che alcune società sportive lo hanno contattato prima della partita contro la Bosnia. Ha anche affermato di non poter confermare un suo eventuale ruolo come candidato alla guida della Federcalcio, precisando che in questo periodo sta riflettendo sulla sua posizione e sulle possibilità future. Le sue parole sono state rilasciate in un momento di attenzione crescente intorno alla gestione del calcio italiano.

“Io candidato alla Figc? Non si può dire assolutamente, è ovvio che uno riflette come sto facendo in questi giorni. Perché se ti vengono a trovare delle società, anche prima della partita contro la Bosnia, che in pochi giorni diventano 19. Vuol dire che c’è un discorso da prendere in considerazione “. Per il momento Giovanni Malagò continua a nascondersi, nonostante l’investitura arrivata dalla Serie A, ma nel frattempo manda messaggi ai suoi amici, rivali e interlocutori. È il gioco delle parti di questa intricata corsa al trono del calcio. In cui ora si aggiunge un nuovo tassello: stando a quanto ha riferito l’ex numero 1 del Coni, alcuni club di Serie A lo avevano contattato per candidarlo alla presidenza Figc già prima della disfatta ai play – off che è costata l’esclusione dai Mondiali per la terza edizione consecutiva.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alcune società sono venute a trovarmi anche prima della partita contro la Bosnia”: le parole di Malagò

Lo spogliatoio DELL'ITALIA A ZENICA per la partita contro la BOSNIA

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