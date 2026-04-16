Malagò racconta | Alcune società mi hanno cercato prima di Bosnia-Italia c'era preoccupazione

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha rivelato di essere stato contattato settimane prima della partita tra Bosnia e Italia da alcune società di Serie A. Ha dichiarato di non ritenere di dire nulla di nuovo, sottolineando che in quel periodo circolavano preoccupazioni tra le società calcistiche. La conversazione si è svolta senza entrare in dettagli specifici o nomi di club, limitandosi a commentare le discussioni avvenute.