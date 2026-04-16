Malagò racconta | Alcune società mi hanno cercato prima di Bosnia-Italia c'era preoccupazione
Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha rivelato di essere stato contattato settimane prima della partita tra Bosnia e Italia da alcune società di Serie A. Ha dichiarato di non ritenere di dire nulla di nuovo, sottolineando che in quel periodo circolavano preoccupazioni tra le società calcistiche. La conversazione si è svolta senza entrare in dettagli specifici o nomi di club, limitandosi a commentare le discussioni avvenute.
Malagò racconta di essere stato chiamato anche diverse settimane fa da alcune società della Serie A: "Non credo di dire qualcosa di nuovo, c’era preoccupazione".🔗 Leggi su Fanpage.it
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