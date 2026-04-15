Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo di Barcellona a causa di un fastidio al polso che ha avvertito durante la partita contro Virtanen. La sua assenza permette a Jannik Sinner di mantenere il titolo di numero uno del ranking ATP fino al torneo di Roma. Alcaraz aveva perso la finale di Montecarlo contro Sinner domenica scorsa, e ha annunciato il ritiro durante una conferenza stampa.

Carlos Alcaraz è stato costretto al ritiro dal torneo del Barcellona. Il tennista spagnolo battuto domenica scorsa da Sinner nella finale di Montecarlo lo ha annunciato in conferenza stampa: “Nella partita contro Virtanen ho avvertito un fastidio al polso – ha spiegato -. Dopo l’intervento del fisio mi sono sentito meglio ma il dolore è aumentato man mano che giocavo. Abbiamo fatto degli esami e visto che la questione è un po’ più seria del previsto e quindi devo abbandonare questo torneo che per me è bellissimo e significa tanto”. Per lo spagnolo non c’è più quindi la possibilità di tornare numero uno al mondo, cosa che sarebbe successa in caso di vittoria nell’Atp 1000 di Barcellona.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Carlos Alcaraz si ritira a Barcellona Sinner resta numero 1 fino a Roma

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