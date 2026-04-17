Alcaraz si ritira anche da Madrid | Speriamo di vederci presto

Il tennista ha annunciato il ritiro dall’Open di Madrid a causa di un dolore al polso. La decisione è stata comunicata poco prima dell’inizio del torneo, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero. Questa scelta si aggiunge a un’assenza già annunciata in altri eventi recenti. Nessuna indicazione su un eventuale ritorno in campo o sui prossimi appuntamenti in programma.

Brutta notizia da parte di Alcaraz, il campione a causa del dolore al polso si ritira anche da Madrid Open. Buone notizie per Jannik Sinner che rimane il numero 1 fino agli Internazionali di Roma Alcarazdoveva partecipare alMadrid Opendal 22 aprile al 3 maggio ma purtroppo l’infortunio al polso lo ha messo al tappeto. Dopo aver annunciato il ritiro dalla competizione di Barcellona, adesso accade anche a quello della capitale spagnola. Brutto colpo per il campione che aveva l’occasione per far sbalzareSinnerdal primo posto del ranking ed invece l’italiano rimane saldo al proprio posto fino agli Internazionali di tennis. A dare l’annuncio del ritiro è lo stesso spagnolo che sui social ha dovuto dare la triste notizia ai fan, sebbene mai avrebbe voluto darla.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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