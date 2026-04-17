Carlos Alcaraz non parteciperà al torneo di Madrid a causa di un infortunio al polso. Secondo fonti locali, il problema sarebbe avvenuto durante il match contro il tennista finlandese Virtanen, quando ha risposto a un servizio. L’infortunio ha portato alla decisione di saltare l’evento, che avrebbe dovuto disputare in casa. La sua assenza sarà nota nei prossimi giorni.

Carlos Alcaraz salterà il Masters di Madrid a causa di un infortunio al polso. Secondo quanto riportato da El País, il tennista spagnolo potrebbe essersi fatto male nel match contro Otto Virtanen. Avendo già saltato il torneo di Barcellona, Jannik Sinner resterà numero uno al mondo fino agli Internazionali di Roma, che si terranno dal 28 aprile al 17 maggio. E chissà se proprio lì, ci sarà una nuova sfida tra i due, come a Montecarlo, dove a spuntarla è stata l’altoatesino riprendendosi la vetta del ranking. Alcaraz salterà Madrid per un problema al polso. El País scrive: Si tratta della sua seconda assenza consecutiva nella capitale spagnola, dopo non aver potuto competere un anno fa a causa della coscia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alcaraz si è fatto male al polso per rispondere al servizio di Virtanen

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