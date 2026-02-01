sinner la corsa al n1 si fa dura alcaraz va in fuga anche senza vincere gli australian open

Jannik Sinner vede allontanarsi la possibilità di raggiungere la vetta del ranking. Dopo la vittoria di Alcaraz agli Australian Open, lo spagnolo si assicura almeno 12.950 punti, con un margine di 2.650 punti su Sinner. Se Alcaraz dovesse vincere il prossimo torneo, il vantaggio salirebbe a 13.650 punti, lasciando l’italiano con un divario di oltre 3.300 punti. La corsa al numero uno si fa sempre più difficile per Sinner, che ora deve sperare in altri risultati per ridurre il gap.

La sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic costa moltissimo a Jannik Sinner in termini di classifica. L'azzurro nel ranking Atp che sarà aggiornato lunedì 2 febbraio avrà 10300 punti, ben 1200 in meno rispetto all'inizio dello slam di Melbourne. Il numero 2 del mondo difendeva il titolo del 2025 (e del 2024) e per questo l'eliminazione in semifinale è così pesante dal punto di vista della classifica. Anche perché il suo rivale, Carlos Alcaraz, ha già guadagnato 900 punti rispetto allo scorso anno, arrivando in finale (contro i quarti del 2025), che sommati ai 1200 punti persi da Jannik, fa si che il vantaggio dello spagnolo nel confronti dell'italiano nel ranking Atp si sia dilatato, e non di poco.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si preparano per gli Australian Open, il primo grande torneo dell’anno.

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz Full Match | 2025 US Open Final

