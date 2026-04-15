Alcaraz si ritira da Barcellona Sinner allunga al numero 1 Come cambia ranking

Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo di Barcellona a causa di un infortunio, mentre Jannik Sinner ha consolidato la sua posizione al primo posto della classifica ATP. La decisione di Alcaraz di abbandonare il torneo ha influenzato la classifica, che ora vede Sinner in vetta con un margine maggiore rispetto ai concorrenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle conseguenze di questa situazione sui punteggi complessivi.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si ritira da Barcellona per infortunio e Sinner allunga nel ranking Atp. Oggi, mercoledì 15 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato il suo forfait alla vigilia degli ottavi di finale dell'Atp 500 catalano a causa di un problema fisico accusato nel primo turno contro il finlandese Virtanen. "E' complicato sedermi qui. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona, così Sinner può restare numero 1 del ranking a lungoAlcaraz a causa di un infortunio al gomito si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona. Alcaraz si ritira da Atp Barcellona, Sinner resta numero 1 del mondo(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si ritira dal torneo Atp di Barcellona e Jannik Sinner rimane numero 1 del mondo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Carlos Alcaraz, infortunio e ritiro da Barcellona: come sta lo spagnolo, aggiornamenti sulle sue condizioni · Tennis ATP; Infortunio Alcaraz a Barcellona, rischio ritiro? Cos'è successo; Alcaraz infortunato al polso, lo spagnolo si ritira da Barcellona e Sinner rimane numero uno al mondo. Le sue condizioni; Alcaraz shock a Barcellona: ritiro improvviso e Sinner resta numero 1. Ufficiale Carlos Alcaraz si ritira da Barcellona, grave infortunio al polso: le sue condizioniIl tennista spagnolo, dopo non aver svolto l'allenamento allenamento a causa di un problema al braccio, decide di abbandonare l'ATP 500 ... corrieredellosport.it Alcaraz si ritira da Barcellona, Sinner allunga al numero 1. Come cambia rankingCarlos Alcaraz si ritira da Barcellona per infortunio e Sinner allunga nel ranking Atp. Oggi, mercoledì 15 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato il suo forfait alla vigilia degli ottavi di finale ... adnkronos.com L'allenamento cancellato su un campo prenotato dalle 12 alle 14 aveva già fatto venire il dubbio: a risolverlo ci ha pensato direttamente Carlos Alcaraz, che domani non scenderà in campo contro Tomas Machac in quello che sarebbe stato il match degli ottavi facebook #Alcaraz si ritira da Barcellona: l'infortunio al polso destro è più serio del previsto. "Il corpo mi ha tradito", spiega lo spagnolo. L'assenza garantisce a #Sinner di restare n.1 al mondo per almeno altre due settimane. Jannik consolida il primato. #ATP x.com