Jannik Sinner ha ripreso il primo posto nella classifica Atp, raggiungendo le 67 settimane complessive in vetta. Questa posizione lo vede davanti di una settimana rispetto a Carlos Alcaraz. A Barcellona, il tennista spagnolo potrebbe ottenere il controsorpasso, anche se ciò non rappresenterebbe un problema immediato. La classifica mondiale si aggiorna con regolarità e riflette le performance recenti dei giocatori.

Un risveglio da numero uno. Jannik Sinner inizia oggi la settimana numero 67 in testa alla classifica Atp, una in più di Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha vinto a Monte-Carlo in finale contro Alcaraz, si è ripreso la vetta del ranking e soprattutto ha sfatato il tabù della terra rossa. Essendo usciti i 50 punti dell’Atp 500 di Halle 2025, Sinner ha ora un margine di 110 punti su Alcaraz che giocherà a Barcellona questa settimana, mentre Jannik resterà fermo. Alcaraz, finalista l’anno scorso, vincendo il titolo tornerà numero 1, ma non sarebbe un problema. Il vantaggio di Sinner è molto più solido di quanto possa sembrare. Da qui al Roland Garros lo spagnolo avrà da difendere ben 3.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner torna numero uno al mondo: a Barcellona potrebbe già arrivare il controsorpasso di Alcaraz (ma non sarebbe un problema) | La nuova classifica Atp

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Atp Montecarlo, Sinner batte Alcaraz e torna ad essere il numero 1 al mondoStrepitosa vittoria perJannik Sinnerche vince per la prima volta il torneo di Monte Carlo.