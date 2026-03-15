Tennis come Sinner può superare Alcaraz in classifica ATP | i punti

Nella finale di Indian Wells, Jannick Sinner si presenta come possibile candidato a superare Carlos Alcaraz in classifica ATP. Alcaraz, che aveva raggiunto le semifinali, non è più in gara e ora Sinner ha l’opportunità di scalare la classifica. La posizione di Sinner dipende dai punti conquistati, mentre Alcaraz non può più accumularne. La sfida tra i due si concentra sulla corsa alla vetta.

La finale di Indian Wells rappresenta un passaggio importante nella corsa alla vetta del ranking ATP dove Jannick Sinner insegue il primo posto dello spagnolo Alcaraz, eliminato in semifinale del torneo. Il torneo, infatti, anche in termini di punto è uno degli appuntamenti più importanti della stagione, subito dopo gli Slam, ed assegna punti pesantissimi per il ranking mondiale. Per Sinner la finale è una grossa occasione per recuperare terreno nella lotta per la prima posizione del ranking. Alla vigilia della finale, il distacco tra Sinner e Alcaraz è significativo. Lo spagnolo guida la classifica con 13.550 punti mentre l’azzurro parte da quota 10. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Darderi nel Top 20 ATP: Tennis italiano in ascesa, Alcaraz re della classifica. Sinner pronto a recuperare.Luciano Darderi ha raggiunto il suo miglior ranking in carriera, salendo al numero 21 del mondo. Sinner si avvicina: Alcaraz perde punti, la classifica Atp è più serrata. Nuova sfida per il 2026.Sinner All’Inseguimento: Alcaraz Frena, la Classifica Atp Ridisegna le Gerarchie La classifica mondiale del tennis maschile, aggiornata al 9 febbraio... Why Jannik Sinner cannot regain world No 1 ranking from Carlos Alcaraz at Australian Open Tutti gli aggiornamenti su Tennis come Sinner può superare Alcaraz... Temi più discussi: Sinner vince Indian Wells? Come cambia ranking Atp, il distacco da Alcaraz per il numero uno; Jannik Sinner - Daniil Medvedev in finale a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner a una vittoria dal record di Federer e Djokovic; Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Indian Wells: occasione per invertire la tendenza. ATP Indian Wells: contro Medvedev Sinner può fare ancora la storiaTennis - ATP | Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev per conquistare l'unico 'big title' che gli manca sul cemento: diventerebbe il più giovane di sempre a vincerli tutti ... ubitennis.com Carlos Alcaraz eliminato: quanto può recuperare Jannik Sinner nel ranking ATP?Ecco la situazione aggiornata al vertice della classifica mondiale prima della finale di Indian Wells ... msn.com SINNER-MEDVEDEV: ATTO XVI L'azzurro e il russo torneranno a sfidarsi un anno e mezzo dopo l'ultima volta, alle ATP Finals di Torino: in palio c'è il titolo di Indian Wells. Segui la finale tra Sinner e Medvedev alle 22, in diretta su Sky Sport Tennis. #SkySpo facebook 15/3/26. Porto Tolle. In vista della nuova stagione sportiva il Comune ha affidato la manutenzione straordinaria dei due campi da tennis in terra rossa per una spesa di 4.148 € nel Centro sportivo di Ca' Tiepolo gestito dal Tennis Club Porto Tolle, attivo ormai d x.com